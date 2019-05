Marziale sull’uso immagini di bambini in campagna elettorale

Condividi

“Sono giunte al mio ufficio più segnalazioni in merito all’utilizzo di immagini di bambini per propaganda elettorale. Giudico essere simili iniziative strumentalmente fuoriluogo, anche perché accompagnati da slogan ad effetto lontani, ma tanto lontani dalla portata dei bambini, da risultare paradossali se non addirittura risibili”.

E’ quanto afferma in una nota il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“Non è certo questa la prima tornata elettorale in cui si utilizzano i minorenni per fare breccia sull’elettorato – continua il Garante – né tantomeno la politica è l’unica a dover rispondere sul “banco degli imputati”, perché i bambini vengono impiegati in troppe pubblicità commerciali di prodotti che nulla hanno a che fare con il loro mondo. Inutile ricorrere a leggi o protocolli di tutela, in quanto sistematicamente disattesi. Meglio sarebbe – conclude Marziale – che per “buonsenso” i bambini venissero lasciati fuori da contesti che non li riguardano, è una questione di rispetto più che di diritto”.