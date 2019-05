Lsu-Lpu, la Uiltemp aderisce al sit-in di protesta del 22 maggio a Cosenza

Condividi

“Oggi sul Savuto presso la sede dell’ex Comunità Montana di Piano Lago si è tenuta un’assemblea della UIL TEMP per discutere delle problematiche degli ex lavoratori LSU-LPU, e dei tirocinanti precari, tutti. Per quanto riguarda gli LSU-LPU, si è ribadito il concetto che purtroppo ad oggi non ci sono state risposte certe dal parte del Governo Nazionale e nonostante il Ministro Di Maio avesse dato la sua disponibilità ad incontrarci, non è stato così. Noi come UIL TEMP abbiamo deciso di ricordare quanto promesso dal Ministro portando i lavoratori il 22 maggio prossimo a Cosenza per un sit in pacifico presso il cinema Italia dove nell’ambito di una iniziativa sarà presente Di Maio”. E’ quanto si legge in una nota di Gianvincenzo Benito Petrassi Segretario Nazionale UIL TEMP.