Le precisazioni di AZ S.p.A: “Assoluta volontà di non penalizzare i lavoratori”

Al fine di fare chiarezza su quanto strumentalmente diffuso a mezzo stampa e social network si precisa che, fermo restando il progetto organizzativo di completare l’esternalizzazione del servizio trasporti come già in uso per oltre il 60% della mole di attività e come realizzato da tutte le grandi

aziende di distribuzione, l’AZ S.p.A., in linea con le strategia di politiche aziendali, portate avanti

negli anni, ha individuato un percorso organizzativo e gestionale che non pregiudicasse in alcun

modo i lavoratori interessati.

A tal fine, infatti, è stato individuato, nella qualità di partner che accompagnasse questo processo di

riorganizzazione, una qualificata e riconosciuta grande azienda con pluriennale esperienza, con oltre

1.000 dipendenti, che garantisce, in linea con quanto già evidenziato alle OO.SS., una soluzione di

assoluta continuità lavorativa, assicurando pari retribuzione e pari tutele, quindi con riconoscimento

di uguale anzianità e trattamento economico (stipendio). Vi è di più! L’AZ, nel confermare la propria assoluta volontà di non penalizzare i lavoratori, ha manifestato il proprio impegno formale, qualora l’appaltatore in futuro proceda a licenziamenti per cambio di appalto e/o per crisi aziendale,

di provvedere a garantire in ogni caso continuità lavorativa ai predetti lavoratori.

Si ribadisce, pertanto, che il progetto portato avanti dall’AZ non prevede a danno dei lavoratori nessuna perdita di posto di lavoro, di retribuzione e di tutele. Nel quadro di una auspicata

condivisione di un processo organizzativo che non ha alcun impatto sostanziale negativo in termini

di ricaduta occupazionale, l’Azienda inviterà le OO.SS. ad confronto presso la sede di Confindustria nei prossimi giorni.

E’ di tutta evidenza, infine, che il percorso sopra individuato consentirà di raggiungere un obiettivo organizzativo importante senza alcuna penalizzazione dei lavoratori interessati e, soprattutto, senza la necessità di ricorrere ad altre soluzioni previste dalle norme previste dalle norme vigenti in materia.