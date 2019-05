Lamezia Terme – Recital della pianista Anna Lucia Trimboli a Palazzo Guzzi

Condividi

Domenica 12 maggio alle ore 18,30 avrà luogo presso il Palazzo Guzzi sito in via P. Celli 23 di Lamezia Terme Nicastro un recital della giovane pianista calabrese Anna Lucia Trimboli. La manifestazione, organizzata da AMA Calabria, si realizza con il sostegno del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo e della Regione Calabria.

Anna Lucia Trimboli, diplomata con lode in pianoforte presso il Conservatorio di Reggio Calabria si da giovane ha vinto diversi Concorsi come il 6° Concorso Nazionale di Musica Danilo Cipolla di Cetraro, il 12° Concorso Musicale dell’Adriatico di Loreto o il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Castel Ritaldi. Ha iniziato una brillante attività concertistica sia come solista che con Orchestra esibendosi in prestigiosi contesti come la Sala Accademia del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Attualmente frequenta il Biennio di Pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha partecipato a Master class tenute da Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman e Andrea Lucchesini. Insegna Pianoforte nei corsi pre-accademici dell’Associazione Musica Insieme in convenzione con il Conservatorio di Vibo Valentia.

Di assoluto interesse il programma intitolato che prevede l’esecuzione di Quattro Romanze senza parole di Felix B. Mendelssohn, di due ballate di Fryderyk Chopin, del Liebeslied (Widmung) S 566 (La b Maggiore) di Robert Schumann e Franz Liszt, di Due Poemi op. 32 di Aleksandr Nikolaevic Skrjabin e dei Sei momenti musicali op.16 di Sergej Rachmaninoff.