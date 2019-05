Lamezia Terme – Missione commerciale di incoming

Condividi

Si è svolta nei giorni 15 e 16 maggio 2019 la Missione commerciale di incoming, rivolta al settore agroalimentare, promossa dalla Camera di Commercio Italo-Tedesca e dalla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione attraverso il supporto operativo di Unioncamere Calabria.

La missione rappresenta una delle azioni operative messe in campo nell’ambito del più ampio progetto di internazionalizzazione “Taste of Calabria” ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria attraverso il bando “Manifestazione di interesse Programmi Promozionali In collaborazione all’estero”, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020, l’iniziativa rientra nel programma promozionale che la Regione Calabria realizza congiuntamente con le Camere di Commercio Italiane all’estero al fine di rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali.

Come da programma, mercoledì 15 maggio, successivamente ai saluti istituzionali curati da Paola ALOE, Funzionario Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione Regione Calabria e da Alessandro MARINO, Segretario Generale Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITALCAM), si sono svolti gli incontri d’affari B2B, secondo l’agenda di appuntamenti prefissata, tra le oltre venti aziende agroalimentari regionali partecipanti all’iniziativa ed i buyer tedeschi appositamente giunti per approfondire la conoscenza delle eccellenze agroalimentari tipiche regionali e per stabilire delle relazioni commerciali.

Le aziende calabresi presenti agli incontri hanno avuto l’opportunità di presentare un vasto paniere di produzioni di alta qualità, dalle conserve alimentari ai prodotti lattiero caseari, dai vini DOP e IGP della Calabria all’olio extravergine di oliva biologico, dalle confetture alle produzioni artigianali di pasta.

Giovedì 16 maggio si sono tenute le visite presso gli stabilimenti produttivi delle aziende selezionate direttamente dai buyer tedeschi a seguito degli incontri B2B.

Reciproca soddisfazione si registra da parte delle aziende calabresi e della delegazione commerciale tedesca costituita da: Jörg Zimmermann, BERRY VINOTHEK & WEINLADEN; Johannes Garber, FEINKOST LUIGI GMBH; Klaus Vogt, KORKENZIEHER KLAUS VOGT; Neumeier Robert, PASTA FINO MANUFAKTUR; Thomas D. Kellermann, WEINE-AUS-ITALIEN.NET.

La missione ha rappresentato un facilitatore di opportunità di matching tra il sistema imprenditoriale agroalimentare regionale ed il mercato tedesco ed una efficace azione a supporto dei processi di internazionalizzazione.