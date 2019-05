La Federazione dei Verdi Città di Reggio Calabria aderisce al Pride 2019

Condividi

La Federazione dei Verdi Città di Reggio Calabria, nella persona del suo portavoce e candidato alle prossime europee 2019 con EUROPA VERDE, Vincenzo Giordano, aderisce alla manifestazione Reggio Calabria PRIDE 2019, organizzata da Arcigay e Agedo.

La partecipazione della Federazione con i suoi iscritti, tra cui anche Valeria Votano, anch’essa candidata con EUROPA VERDE, più che un atto dovuto è una scelta naturale di un partito che si colloca per sua identità politica al fianco di chiunque subisca soprusi quale l’emarginazione, la violenza morale e/o fisica e l’oltraggio ai propri diritti. L’identità sessuale non è nè sarà mai una discriminante per una società civile. Questà è una libertà conquistata con lotte morali e di coscienza e nessuno potrà più limitarla nè definirsi tollerante verso un diritto. E’ stata sottoscritta l’adesione anche alla campagna sulle Europee 2019 VOTO ARCOBALENO, organizzata da Arcigay.