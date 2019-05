Kaulonia Music Festival prosegue con lo spettacolo dell’ensemble EquiVoci (RC)

Condividi

Dopo l’eccezionale performance del duo Cogliano-Rachel, il Kaulonia Music Festival prosegue con lo spettacolo dell’ensemble EquiVoci, diretto dal direttore di coro famoso in tutto il mondo Marco Berrini, in programma sabato 1 giugno alle ore 21.

Nato nel 2013, l’ensemble è formato da cantanti e cantori provenienti da differenti percorsi ed esperienze musicali in ambito corale, vocale e strumentale. Nel 2015 la formazione partecipa al 6° Concorso Polifonico Corale Nazionale del Lago Maggiore vincendo il 2° Premio assoluto e Il Premio Speciale Feniarco per l’esecuzione del brano “Pater peccavi” di Duarte Lobo. Il gruppo svolge un’intensa attività concertistica partecipando in particolare alle più prestigiose rassegne del settore. Marco Berrini, uno dei più attivi direttori di coro in Italia, svolge intensa attività concertistica e discografica in Italia e all’estero come direttore dell’Ars Cantica Choir & Consort. Maestro Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma, ha collaborato con i cori dei teatri di Genova, Malaga e Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid.

La kermesse musicale cauloniese, organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, si avvale della preziosa collaborazione di AMA Calabria, associazione che da circa 40 anni opera nel campo della promozione e della ricerca musicale con competenza e professionalità.