Jonica Trasporti, Lo Giudice “Non siano i cittadini a pagare errori del passato”

“Chi afferma che dietro la società Jonica Trasporti ci siano solo debiti e sprechi non riconosce che dietro a questa realtà ci sono anche che servizi dati ai cittadini e ai comuni del comprensorio jonico messinese, oltre alle 20 famiglie che in questo momento non conoscono quale sia il loro futuro.”

Lo dichiara il deputato regionale e sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, secondo il quale “far passare questo messaggio è importante affinché proprio i cittadini e i comuni non subiscano oltre al danno anche la beffa: se in passato la politica ha utilizzato la Jonica Trasporti come un bancomat in cui “parcheggiare” trombati o poltrone per amici, sicuramente le responsabilità non possono ricadere oggi su chi usufruisce dei servizi, né tantomeno sugli odierni lavoratori.”

Ricordando di aver presentato nei giorni scorsi una interrogazione al Governo Regionale, Lo Giudice afferma di avere ottenuto un incontro urgente con l’assessore Falcone “che si è dichiarato immediatamente disponibile ad affrontare la questione, per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile anche per dare certezza su quello che sarà il futuro della società, considerato che oltre ai servizi turistici, la Jonica effettua importanti servizi di linea per studenti e lavoratori che si troverebbero dall’oggi al domani in balia del nulla.”