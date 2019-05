Infrastrutture, Vono (M5S): urgente di completare Trasversale delle Serre

Condividi

“L’incontro tenutosi presso la sede Anas di Catanzaro, che ha visto la mia partecipazione oltre a quella del Presidente della Regione Calabria, del Presidente della Provincia di Vibo Valentia e dal delegato del Presidente della Provincia di Catanzaro anche di numerosi amministratori dei territori interessati, ha registrato la conferma di quanto stabilito nella riunione del 2 aprile tenutasi presso la cittadella regionale sull’urgenza di completare il tratto ultimo della Trasversale delle Serre lato jonico.

L'ing. Vasselli, responsabile nazionale Anas per le infrastrutture calabresi, ha illustrato la possibilità di intervenire, tenuto conto delle variazioni ambientali sopravvenute sul tracciato originariamente previsto, con una progettazione che tenga conto di un minor impatto ambientale, un maggiore sviluppo produttivo ed un'oculata gestione delle risorse economiche al fine di poter consegnare un'infrastruttura perfettamente percorribile nel più breve tempo possibile e con le risorse disponibili. Durante l'incontro si è discusso anche della S.S. 106 del basso jonio e l'ing. Moladori, responsabile per Anas Calabria, ha chiarito gli interventi programmati e inseriti nel Contratto di Programma per lo stanziamento di ulteriori risorse accogliendo le istanze degli amministratori relativamente soprattutto alla messa in sicurezza efficiente della strada." Lo dichiara Silvia Vono, senatrice M5S.