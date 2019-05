Domenica 5 maggio 2019 alle ore 18:00 verrà inaugurata la nuova sede della Scuola dell’infanzia Collina degli Angeli.

La scuola nata nel 1997 è diventata un punto di riferimento per più piccoli nella città di Reggio Calabria, l’attenzione verso le esigenze dei bambini, la cura dei dettagli ed il progetto educativo sono i punti cardine che in questi 22 hanno indicato la strada percorsa.

La nuova struttura è un ulteriore passo in avanti, che pone al centro i bambini e le loro potenzialità per offrire occasioni di creatività e nuove opportunità alla comunità educativa.

Il Plesso comprende un progetto innovativo di Polo per l’infanzia che opera la continuità del percorso educativo e scolastico di bambine e bambini in un processo unitario, coniugando esigenze pedagogiche, soluzioni architettoniche qualitative e attenzione alla salubrità degli ambienti.

Il Centro accoglie, in un unico edificio di oltre 600 metri quadrati interni, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini, per le attività di nido e scuola dell’infanzia, dove i bambini potranno crescere, apprendere, giocare e socializzare ed ampi spazi all’aperto dove godere della pace e della serenità che la nuova location offre, il tutto in pieno Centro Storico.

In questa ottica l’architettura dello spazio educativo è scaturita, non come assemblaggio di spazi e materiali, ma da un costante dialogo con il progetto pedagogico per garantire che la qualità dello spazio educativo, inteso come terzo educatore, sia pari alla qualità degli apprendimenti.