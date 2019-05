Il Tar accoglie il ricorso dei candidati esclusi per la lista Montalto libera

Condividi

Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I (Presidente Salomone, estensore Goggiamani) accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dall’avv. Oreste Morcavallo, nell’interesse dei candidati esclusi ha disposto l’ammissione degli stessi alle elezioni del 26 maggio 2019.

I fatti.

Tra le liste a sostegno del candidato a Sindaco Ugo Gravina vi era “Montalto Libera”.

Nel termine di legge detta lista presentava i documenti di rito presso la Sottocommissione circondariale sede di Rende.

La Sottocommissione procedeva all’esame dei documenti presentati ammettendo la lista ma escludendo n. 4 candidati perché l’autentica non rispettava i presupposti di legge.

Per tale motivo i candidati venivano esclusi.

Avverso il provvedimento proponevano ricorso dinnanzi al TAR Calabria – Catanzaro, con il patrocinio dell’Avv. Oreste Morcavallo.

Nel ricorso veniva rilevata la regolarità dell’autentica in quanto effettuata da pubblico ufficiale, con data certa, firma e luogo.

Il TAR all’udienza fissata per il 3 maggio, dopo ampia discussione dell’Avv. Morcavallo, accoglieva il ricorso con Sentenza n. 869/2019 disponendo l’ammissione dei candidati alle elezioni del 26 Maggio 2019.