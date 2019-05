Il Ministro Busetti nomina Ferraro componente del CdA del Conservatorio (VV)

Condividi

Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Dott. Marco Bussetti con proprio decreto n. 398 del 5 maggio 2019 a nominato il Prof. Giuseppe Ferraro suo esperto in seno al Consiglio Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Il Prof. Giuseppe Ferraro è entrato nelle sue funzioni stamane partecipando all’odierna riunione del CdA dell’Istituzione Musicale vibonese. Tanto il Presidente Prof. Avv. Francesco Vinci che il Direttore Dott. Prof. Francescantonio Pollice hanno espresso il loro ringraziamento al Ministro per l’ottima scelta del prof. Ferraro di cui hanno sottolineato il coraggio delle idee, la coerenza dei comportamenti e la competenza che hanno caratterizzato la Sua vita di studioso e docente.

Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Messina discutendo la tesi su: Le riflessioni armoniche di Domenico Scorpione., il Prof. Ferraro ha seguito i corsi di storia della musica rinascimentale a Urbino, organizzati da Giancarlo Rostirolla ed in particolare il seminario tenuto da Pierpaolo Donati sul temperamento degli strumenti antichi, nonché i seminari di Canto Gregoriano tenuti a Cremona da Luigi Agustoni e Nino Albarosa.

Nel 1980 inizia la collaborazione con la cattedra di storia della musica dell’Università di Messina svolgendo attività didattica e di ricerca in collaborazione con Giuseppe Donato prima e dopo con Paolo Emilio Carapezza sulla vita musicale in Sicilia e Calabria nei secoli XVI e XVII e sugli organi antichi delle regioni di cui sopra, effettuando la schedatura degli organi storici calabresi per conto della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Storici ed Artistici di Cosenza. Dal 1980 ha fatto parte, inoltre, dell’équipe di lavoro per la schedatura, la catalogazione e classificazione dei temi musicali contenuti nei Monumenta Monodica Medii Aevi. Ha collaborato con riviste musicologiche e con dizionari enciclopedici come The New Grove Dictionary of Music e partecipato a convegni musicologici curandone, alcune volte, la pubblicazione degli atti ed ha suo attivo numerose pubblicazioni. Giuseppe Ferraro ha svolto attività di docenza presso la cattedra di Storia della musica dell’Università di Messina (Facoltà di Magistero), ininterrottamente negli anni accademici 1987/’88 -1990/’91, con attività di ricerca. E’stato, inoltre, professore a contratto su cattedra per l’insegnamento di Musicologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina per numerosi anni accademici e coordinatore del corso Musica e spettacolo della S.I.S.S.I.S. dell’Università di Messina per l’abilitazione all’insegnamento (classi 31-32a). La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia è un gradito ritorno presso l’istituzione dove per decenni è stato apprezzato ordinario di Storia della Musica e vice direttore.

In una dichiarazione il Prof. Ferraro ha ringraziato il Ministro per la nomina e tutti i componenti del C.d.A. per la calorosa accoglienza sottolineando che, come ha sempre fatto, mette a disposizione, con umiltà ma determinazione, le proprie competenze al servizio dell’Istituzione che in questi ultimi 5 anni è cresciuta nella considerazione generale e nei risultati formativi e artistici.