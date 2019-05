Il gruppo Forza Italia Senato deposita 15 emendamenti al Decreto Calabria

saranno presentati in conferenza stampa i 15 emendamenti tecnici strutturati per il Decreto Salute Calabria studiati per risolvere l’emergenza sanitaria in Calabria”.

Lo dichiara il senatore Marco SICLARI capogruppo in Commissione Igiene e Sanità del Senato, infatti, su sua iniziativa domani si terrà, nella sala “Caduti di Nassirya” alle 13, la conferenza stampa di presentazione degli emendamenti durante la quale interverranno la Presidente del gruppo Forza Italia Presidente Berlusconi Senato Anna Maria Bernini, la Presidente del gruppo Forza Italia Presidente Berlusconi Camera dei Deputati Mariastella Gemini, i parlamentari calabresi e tutti i componenti della Commissione Igiene e Salute del Senato coinvolti proprio dal senatore SICLARI con l’audizione del Governatore della Calabria Mario Oliverio e del commissario Massimo Scura.