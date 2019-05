Il chitarrista Renato Caruso in concerto a Petilia Policastro

Condividi

Sabato 18 maggio, alle ore 21.30, RENATO CARUSO sarà in concerto in Piazza Filottete a Petilia Policastro (KR). Il chitarrista tornerà a suonare nella sua Calabria per un live unico, durante il quale eseguirà dal vivo alcuni brani estratti dal suo album solo guitar “PITAGORA PENSACI TU”, insieme ad alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali: da Pino Daniele a Francesco De Gregori, passando per Luigi Tenco e Zucchero fino ad arrivare a Sting.

«Sono molto contento di tornare a suonare a casa, anche perché le mie origini sono sempre state una grande fonte di ispirazione per la mia musica – afferma Renato Caruso in merito a questo suo concerto – D’altronde “a me piace la strada…col verde bruciato, magari sul tardi”, come affermava il grande cantautore crotonese Rino Gaetano nella canzone “Ad esempio a me piace il sud”».

Ospite della serata, la cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, che accompagnerà con la splendida sua voce l’esecuzione dei brani più belli del cantautorato italiano.

“PITAGORA PENSACI TU” (pubblicato da iCompany e distribuito da Self), l’ultimo album solo guitar di Renato Caruso, è stato prodotto da Simone Coen e racchiude 11 composizioni inedite e 2 cover (“Quando” di Pino Daniele e “Tears in heaven” di Eric Clapton) in cui, attraverso la sua chitarra, Renato Caruso esprime la sua personalità e il suo universo musicale a 360 gradi, sperimentando con versatilità ed ecletticità nuovi orizzonti artistici.

Questa la tracklist di “PITAGORA PENSACI TU”: “Aladin Samba”, “Flatlandia”, “Pittrice del sottosuolo”, “Antonio’s choro”, “Napoli caput mundi”, “Quando”, “Bossa de Sheila”, “Passeggiando per New York”, “Pitagora pensaci tu”, “Caro mio Jobim”, “Reggae lake”, “Tears in heaven” e “Ciao Roland”.

Ylenia Lucisano, invece, ha pubblicato lo scorso venerdì 10 maggio “PUNTA DA UN CHIODO IN UN CAMPO DI PAPAVERI” (distribuito da Universal Music Italia), il suo nuovo album di inediti disponibile nei negozi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming (https://umi.lnk.to/papaveri).

Anticipato in radio dal singolo “NON MI PENTO”, l’album, prodotto, arrangiato e mixato da Taketo Gohara, è composto da 11 brani scritti da Ylenia Lucisano, con la collaborazione tra musica e testo di Pasquale “Paz” Defina, Vincenzo “Cinaski” Costantino, Renato Caruso e altri musicisti.

Questa la tracklist di “PUNTA DA UN CHIODO IN UN CAMPO DI PAPAVERI”: “A casa di nessuno”, “Canzoni e pane”, “Il destino delle cose inutili”, “Meraviglia”, “Mentre fuori sta piovendo”, “La sintesi”, “Lenzuola bianche”, “Non mi pento”, “Dormire mai”, ”Finta nostalgia”, “Ti sembra normale”.