Giacomo Engels cittadino onorario della Chora di Bova

Condividi

Padre Giacomo Engels è da adesso cittadino onorario della Chora di Bova, il massimo riconoscimento bovese è stato decretato dal sindaco Santo Casile con voto unanime di tutto il Consiglio Comunale.

Questo è stato il coronamento di una lunga carriera religiosa e culturale che ha caratterizzato l’oltre mezzo secolo che questo monaco belga della regola benedettina a Chevetogne ha dedicato alla spiritualità ed identità calabro greca. Egli partecipò a fianco di Franco Mosino e Domenico Minuto alle dinamiche del circolo “La Jonica”, studiò affondo la vita dei santi eremiti italo greci, come san Leo e san Luca rispettivamente patrono e primo vescovo di Bova, e tornò, come ancora torna, almeno una volta l’anno in questa vallata dell’Amendolea a rinnovare il proprio affetto per questa comunità.

Nutrita la delegazione di istituzioni ed associazioni che ha promosso presso l’Amministrazione Comunale di Bova la deliberazione della cittadinanza onoraria, tra cui il locale vicario pastorale ed amministratore parrocchiale don Leone Stelitano, il diacono birituale Mario Casile della Comunità S. Cipriano di Reggio, il MEIC rappresentato da Paolo Virdia ed Aldo Velonà, il presidente Annunziato Squillaci di “Jalo tu Vua” e decine di semplici cittadini, anziani e meno anziani, ognuno custode di un ricordo caloroso di un aneddoto della lunga vita bovese di padre Giacomo Engels. La sua nuova venuta in Calabria è previsto per la fine della prossima estate e questa volta sarà un rientro a casa, Bova, la quale, commossa e riconoscente lo accoglierà come un concittadino d’adozione.

Il Sindaco

dr Santo Casile