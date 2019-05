Feroleto confermato alla direzione Conservatorio di Musica Giacomantonio (Cs)

Condividi

Riconfermato il maestro Giorgio Feroleto alla direzione del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di Cosenza.

Il nuovo mandato decorrerà a partire dal 1° novembre 2019.

Ringrazio il corpo docente, afferma il confermato direttore, per avere risposto con notevole partecipazione al voto, segno di sensibilità istituzionale e partecipazione democratica alla vita del Conservatorio, da parte di tutti.

“Il mio impegno, nel segno della continuità, andrà nella direzione di un rafforzamento di quanto di positivo è stato realizzato fino ad oggi, per tutte le iniziative intraprese, da quelle più propriamente istituzionali, strettamente legate alla Riforma, a quelle in prospettiva e di crescita.

A cominciare sin da subito rafforzerò l’attenzione per gli studenti, qualificando maggiormente l’offerta didattica, indirizzata verso una reale crescita professionale, sempre più verso una dimensione europea.

Nel contempo, grandi energie saranno dedicate affinché il nostro Istituto trovi una linea comune di sviluppo, in modo unitario.

In definitiva, cercherò di guidare il Giacomantonio tenendo presente le istanze di tutti, nel solo interesse dell’Istituzione, del ruolo prestigioso acquisito fino ad oggi, nonché del suo progresso futuro”.