Dematerializzazione degli atti: il 7 maggio presentazione piattaforma “VIDRO”

Il 7 maggio prossimo, alle ore 10.00, presso la Sala Turchese della Cittadella regionale sarà presentata la piattaforma Vidro.

Il Portale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale) ed ai fini della dematerializzazione degli atti, costituirà il primo punto di accesso alle informazioni in ambito forestale e, in particolare, provvederà

a fornire materiale informativo e divulgativo;

a ricevere le istanze per i tagli boschivi e movimenti terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 NONCHE Piani di Gestione Forestale;

a fornire delucidazioni relative alle norme e alle procedure per i tagli boschivi nonché per le utilizzazioni di aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

a gestire le procedure per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali.

All’incontro sono stati invitati tutti i rappresentanti degli Albi professionali e tutti i soggetti interessati.