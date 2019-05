Crotone – Ritorna l’Orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei

Condividi

Domenica 26 maggio, alle ore 20.30, ritorna presso il Museo di Pitagora l’Orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei con l’esecuzione in prima assoluta del concerto per pianoforte e orchestra d’archi di Lodi Luka.

Si tratta del primo concerto per pianoforte e orchestra che nasce nella città di Crotone. Al pianoforte ci sarà il noto maestro Alessandro Marano e ospiti speciali della serata saranno il Duo Two for New formato dal sassofonista Giovanni De Luca e dal pianista Francesco Silvestri