Crotone – Commissione Pari Opportunità su servizio assistenza pediatrica

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone apprende con rammarico, la comunicazione da parte dell’azienda sanitaria provinciale, dell’imminente sospensione del servizio di continuità assistenziale pediatrica.

Un servizio che sin dalla sua attivazione ha trovato riscontro sul territorio.

I genitori, nei week-end, hanno potuto contare sulla professionalità e la disponibilità dei pediatri di famiglia, riducendo drasticamente quelle “corse” in ospedale che ogni mamma conosce bene.

Ci auguriamo dunque che come accadde nel 2018, anche in quest’anno si possa trovare il modo di proseguire questa attività.

Invitiamo chi di competenza, dunque, ad andare incontro alle necessità dei genitori e dei piccoli pazienti.

La Commissione si impegnerà a fornire tutto il supporto possibile.