Crotone – Commissione P.O: “perché non creare un pronto soccorso pediatrico?”

Perché non creare nel nostro Presidio ospedaliero un Pronto Soccorso Pediatrico aperto 24 ore su 24?

Potrebbe essere un servizio per risolvere problemi urgenti non risolvibili dal pediatra di libera scelta o medico di medicina generale. Di certo garantirebbe un primo inquadramento clinico-diagnostico dando priorità ad accertamenti strumentali e di laboratorio.

É la proposta della Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone e che a tal proposito chiede un incontro con il Direttore amministrativo avv. Francesco Masciari e l’on.le Flora Sculco per discuterne, onde evitare i problemi che ogni anno si presentano alla Guardia medica pediatrica della città.