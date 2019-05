Crotone – Armonia Antiqua in concerto per ricordare Mons. Giuseppe Agostino

Si svolgerà sabato 25 maggio alle 20:30, nella basilica cattedrale di Crotone, il concerto dal titolo Cristiani protagonisti nella storia, promosso dal Movimento Vivere In all’interno della sesta edizione della rassegna culturale Luci sulla città.

Un appuntamento speciale, che il Movimento spirituale dedica alla memoria di Mons. Giuseppe Agostino, già vescovo di Crotone e Santa Severina, con la partecipazione dell’ensemble di musica barocca Armonia Antiqua, ancora una volta protagonista di un viaggio musicale incentrato lungo il solco della ricerca e dell’innovazione, attraverso la congiunzione tra capolavori conosciuti e la valorizzazione di repertori spesso poco eseguiti. Il concerto proporrà in particolare un programma che abbraccia oltre 100 anni di storia: dal celeberrimo Salve Regina in la min., opera postuma di G.B. Pergolesi, alla riscoperta di autori poco eseguiti – per esempio il compositore Dietrich Buxtehude – passando per l’austriaco Johann Joseph Fux e gli italiani Dall’Abaco e Leonardo Leo.

A fare da cornice sarà appunto la basilica cattedrale, che proprio nella cappella del Crocifisso ha accolto le spoglie di Agostino. << Abbiamo già suonato diverse volte nel Duomo di Crotone – spiega Luca Campana, direttore artistico della stagione concertista di Vivere In – ma questa volta l’emozione è veramente grande, perché Mons. Agostino considerava questo posto un po’ come la sua casa, amorevolmente aperta a tutta la città, che ancora oggi continua ad amarlo >>.

Il concerto vedrà per l’occasione la partecipazione del Soprano Francesca Donato, accompagnato dai musicisti di Armonia Antiqua: Cristiano Brunella (violino e direzione), Antonella Curcio (violino), Angela Russo (viola), Giuseppe Miele (violoncello) Cristian Piperis (contrabbasso) e Luca Campana (clavicembalo).