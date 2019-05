Crosia (CS) – Una campagna d’ascolto nei quartieri della città

Condividi

“Abbiamo aperto un enorme cantiere di idee e proposte, il nostro progetto è inclusivo e rivolto a tutta la cittadinanza. Saremo fra la gente e per la gente, nelle piazze e nei quartieri, per raccontare i danni dell’amministrazione uscente e per proporre le nostre soluzioni”.

Giovanni De Vico, candidato sindaco per la lista La Città Libera Che Vogliamo, lancia la campagna d’ascolto che lo porterà, insieme ai candidati a consigliere, in un tour sul territorio comunale. Dopo aver infiammato gli animi nelle piazze, è il momento di raccogliere proposte e sollecitazioni da parte dei cittadini.

Si parte in contrada Quadricelli alle ore 19, poi giovedì 16 maggio alle 17 nella zona di sottoferrovia e alle 19 presso le case popolari. Venerdì 17 sarà la volta di piazza C. De Cardona (altezza Banca di Credito Cooperativo) e della Verdesca, rispettivamente alle 17 e alle 19. L’ultima tappa ci sarà lunedì 20 in piazza Rossa, uno dei simboli di abbandono fulcro del programma di rigenerazione urbana della coalizione.

“Lo abbiamo detto e lo diremo ovunque: nessuno sarà lasciato indietro – conclude De Vico – e lo hanno capito anche i cittadini che in tantissimi ci stanno dimostrando stima e vicinanza. Il vento sta cambiando, e dopo il 26 maggio cambieranno tante, tantissime cose. I cittadini di Crosia hanno capito da cosa stiamo uscendo, soprattutto le tasche dei cittadini lo hanno purtroppo ben compreso, e ci stanno aiutando passo dopo passo a liberare Crosia dalla mala gestione degli ultimi cinque anni”.