Crosia (Cs) – Qualità delle acque eccellente, mare ok

Il Portale delle Acque del Ministero della Salute, l’organo ufficiale più importante e attendibile dal quale attingere informazioni sulla balneabilità del mare, ha diramato i dati dello stato di salute del tratto di costa comunale compreso tra Pantano e Fiumarella.

Le analisi effettuate su diverse campionature rilevano che la qualità delle acque marine è eccellente.

I dati sono consultabili all’indirizzo www.portaleacque.salute.gov.it e inserendo i dati relativi alla località è possibile consultare in tempo reale lo stato di salute del mare e la sua balneabilità.

Lungo tutto il litorale comunale non si evidenziano criticità e i livelli di allerta che erano stati registrati nelle settimane scorse sono subito rientrati. L’Arpacal, infatti, nelle ultime ore ha inoltrato agli uffici comunali l’esito delle ulteriori analisi effettuate nel punto di sbocco del fosso Decanato Sottano rilevando l’esito negativo della presenza di Enterococchi ed Escherichia Coli.

Una buona notizia in vista dell’ormai imminente stagione estiva che le coste di Crosia si appresteranno a vivere con il fregio della sesta Bandiera Verde.