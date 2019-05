Cotronei – Tutto pronto per settimo premio Verga

Condividi

L’olio in Calabria: un prodotto e un territorio che racconta una storia. È, questo, il titolo e l’obiettivo del prestigioso e sempre più affermato premio Giulio VERGA.

Giunto alla 7a edizione l’evento di portata interregionale di aspirazione internazionale continua a promuovere il rilancio strategico dell’extravergine e la cultura dell’ulivo. Dopo il successo dello scorso anno in termini di aziende partecipanti e che ha fatto registrare una eco nazionale e dopo la presentazione al VINITALY a VERONA nello scorso mese di aprile, cresce l’attesa per l’edizione 2019.

A darne notizia è il Sindaco Nicola BELCASTRO cogliendo l’occasione per ricordare che il vincitore assoluto dell’edizione 2019 avrà uno spazio espositivo gratuito all’interno di OLIO CAPITALE 2020, il salone degli oli extravergine tipici e di qualità promosso in partnership con l’associazione Città dell’Olio, a TRIESTE.

L’evento è patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF), insieme al Comune e alla PRO LOCO di COTRONEI, alla REGIONE CALABRIA, alla CAMERA di COMMERCIO della Provincia di CROTONE, all’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese ARSAC, all’Informatore Agrario, ad AGROMNIA, all’associazione interregionale AIPO, a Slow Food Calabria, all’Università della Calabria, all’associazione Città dell’Olio ed al GAL KROTON Soc. Cons. A.r.l..

GIOVEDÌ 30, VENERDÌ 31 MAGGIO e SABATO 1 GIUGNO dalle ORE 9 alle ORE 13 e dalle ORE 14 alle ORE 17, nella TAVERNA BRIGANTI a COTRONEI tra le osterie della giuda slow food 2019 verranno selezionati gli oli. Possono partecipare gli oli extra vergine d’oliva prodotti nella campagna olearia 2019 nelle regioni CALABRIA, PUGLIA, SICILIA, BASILICATA, CAMPANIA, SARDEGNA e nei Paesi del bacino del Mediterraneo, TUNISIA, MAROCCO e SPAGNA.

RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA OLEARIO DEL MEDITERRANEO. È, questo, il titolo dell’evento che darà il via al PREMIO VERGA 2019. MERCOLEDÌ 29 MAGGIO, dalle ORE 15 alle ORE 17, amministratori ed esperti, moderati da Elena SANTILLI del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA), si confronteranno nella Sala A del Centro Congressi Beniamino ANDREATTA, a COSENZA.

Dopo i saluti Primo Cittadino, e della Delegata del Rettore per l’orientamento dell’UNICAL Assunta BONANNO, si aprirà il momento delle relazioni tecniche. Alessandra CRISPINI e Antonio TAGARELLI rispettivamente direttore e membro del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (CTC), Stefano CURCIO e Vincenza CALABRÒ del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) interverranno su CASE HISTORY PER VALORIZZARE LA FILIERA OLIVICOLA. – Sulla SCELTA VARIEGATA E GESTIONE AGRONOMICA DEGLI OLIVETI PER OTTENERE OLI EXTRAVERGINE D’OLIVA DI QUALITÀ relazionerà Elena SANTILLI del CREA con sede a RENDE. – Gabriella LO FEUDO (CREA), Giacomo GIOVINAZZO Direttore Generale Agricoltura della Regione Calabria e Mauro D’ACRI consigliere regionale delegato per l’agricoltura si confronteranno sul VALORE DELLE ETICHETTE PER IL MARKETING DELL’OLIO. – Dopo il dibattito è prevista l’analisi organolettica degli oli partecipanti al PREMIO VERGA a cura di Carmelo ORLANDO e Rosario FRANCO.

VENERDÌ 7 GIUGNO, dalle ORE 17.30 alle ORE 20, alla presenza del Presidente della Regione Calabria Mario OLIVERIO ci sarà la premiazione dei vincitori in piazza MUNICIPIO, a COTRONEI. Nel corso della serata saranno devoluti alla Caritas gli oli in concorso nell’edizione 2018.