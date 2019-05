Cotronei – Illuminazione, primi frutti del project financing

Condividi

Garantire un attento ed efficace governo del territorio richiede lungimiranza, capacità progettuale e pianificazione anche a lungo termine. Significa tenere conto, da una parte, delle esigue risorse di cui un comune dispone e, dall’altra, delle esigenze della comunità.

In questa direzione si è dimostrata essere vincente e sta portando già i suoi primi frutti, la scelta di affidare i lavori di adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione cittadini mediante project financing.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per l’avanzamento degli interventi.

Decoro, valorizzazione delle aree di interesse strategico, maggiore sicurezza, efficienza energetica, diminuzione dei costi e tutela ambientale sono le coordinate su cui si muove il progetto. L’operazione finanziata da privati e che al Comune costa solo un canone annuo, consentirà l’ammodernamento e la manutenzione del servizio per la durata di 20 anni, con un notevole abbattimento delle emissioni di CO2 nell’ambiente.

Da quartiere SAN FRANCESCO a contrada ZANCHI, passando da piazza INDIPENDENZA e corso GARIBALDI, comprese le contrade silane di TREPIDÒ. – Via le classiche lampade al vapore di mercurio che sono causa di notevoli consumi energetici ed elevata emissione di CO2 in atmosfera.

Al loro posto, su tutto il territorio comunale, si sta provvedendo, a spese dei privati, con la sostituzione di lampade a LED ad alta efficienza luminosa, la messa in sicurezza e a norma con l’installazione ed il rifacimento dei pali alla sostituzione dei corpi illuminanti.