Cotronei – Il 7 giugno torna il premio Verga

Condividi

Valorizzare gli oli extra vergini di oliva prodotti nelle regioni dell’Italia meridionale. Incentivare gli operatori del settore a puntare sul miglioramento della qualità; educare dal basso alla cultura dell’olio e stimolare l’uso e l’impiego dell’evo dalle caratteristiche organolettiche uniche e particolari.

Restano confermati gli obiettivi della settima edizione del PREMIO VERGA 2019 – IL MEDITERRANEO IN BOTTIGLIA. Ufficializzata la data della competizione aperta quest’anno anche ai paesi del bacino del Mediterraneo. L’appuntamento è per VENERDÌ 7 GIUGNO. – Un concorso per la migliore etichetta dell’olio extravergine d’oliva di qualità, tra le novità dell’edizione 2019.

È quanto fa sapere il Sindaco Nicola BELCASTRO confermando la soddisfazione per il riconoscimento all’evento del patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) e per le sinergie e partnership che si stanno muovendo intorno all’organizzazione della manifestazione.

Giunto alla settima edizione, il Concorso è promosso dall’Amministrazione Comunale con la PRO LOCO di COTRONEI, la REGIONE CALABRIA, la CAMERA di COMMERCIO della Provincia di CROTONE, il GAL KROTON Soc. Cons. A.r.l. e l’INFORMATORE AGRARIO.

Novità e prospettive dell’evento sono state presentate nelle scorse settimane a VERONA, nell’ambito di SOL & AGRIFOOD, all’interno della FIERA del VINITALY alla presenza, tra gli altri, del Governatore della CALABRIA Mario OLIVERIO. – L’Esecutivo BELCASTRO ha approvato oggi il disciplinare per il CONCORSO MIGLIORE ETICHETTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI QUALITÀ, nell’ambito del Premio. – Le domande di partecipazione dovranno pervenire nei formati pdf o jpg e cartaceo entro il 22 MAGGIO 2019 alla PEC protocollo@pec.comunecotronei.gov.it.

Chi può partecipare al PREMIO VERGA? Il Concorso è riservato agli oli extra vergine d’oliva prodotti nella campagna olearia 2019 nelle regioni CALABRIA, PUGLIA, SICILIA,BASILICATA, CAMPANIA, SARDEGNA e nei Paesi del bacino del Mediterraneo, TUNISIA, MAROCCO e SPAGNA.

FRUTTATO LEGGERO, MEDIO E INTENSO. Saranno premiati i primi tre oli relativi alle tre categorie.