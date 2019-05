Cotronei – Giornata ecologica in Sila

Condividi

Sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni, coinvolgendoli nelle buone pratiche quotidiane finalizzate a salvaguardare il territorio dal deturpamento causato dall’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Si nutre di questi obiettivi la GIORNATA ECOLOGICA promossa dall’Amministrazione Comunale in programma per LUNEDÌ 3 GIUGNO.

A darne notizia è l’assessore all’ambiente Vincenzo GIRIMONTE ringraziando anche a nome del Sindaco Nicole BELCASTRO, il presidente dell’associazione IL BARATTOLO Giovanni VIZZA, il presidente della PRO LOCO Massimo GAROFALO, Ernesto ERRICO dirigente degli impianti Calabria e Giancarlo FALBO responsabile delle dighe dell’azienda A2A.

GIRIMONTE coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della sinergia tra istituzione locale e rete delle associazioni cittadine e territoriali nella costruzione di percorsi virtuosi di cittadinanza attiva. Dobbiamo e vogliamo essere – aggiunge – attori protagonisti, dal basso, dello sviluppo eco-sostenibile della nostra terra.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno anche sindaco, vicesindaco e assessori, è realizzata in partnership con i Carabinieri Forestali, la Croce Rossa ed il Parco Nazionale della Sila.

La giornata ecologica di LUNEDÌ 3 è dedicata agli alunni della classe quarta della scuola primaria. Il raduno è alle ORE 8.30 nel Largo STADIO. Ai ragazzi sarà consegnato un kit per effettuare la raccolta differenziata e del materiale informativo che sarà distribuito anche alle altre classi, nelle scuole. Nel pomeriggio, alle ORE 14.30, è prevista la visita alla diga del lago Ampollino, in località TREPIDÒ. Ad accoglierli ci saranno i responsabili dell’azienda A2A.