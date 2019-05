Cosenza – Registro tumori, solo promesse in campagna elettorale

Condividi

C’è qualche candidato a sindaco che continua a buttare fumo negli occhi ai cittadini di Rende.

In questi ultimi anni non si sono mai visti in Consiglio, non hanno contezza della realtà comunale, ma ora in campagna elettorale hanno proposte per tutte le problematiche. Come quella, seria e importante, dell’istituzione del registro tumori comunale.

Una proposta che il Movimento 5 Stelle rendese ha avanzato alla maggioranza in tempi non sospetti, che l’ha bocciata nel corso di una pubblica assise. E nessuno, tra gli aspiranti sindaci attualmente in corsa al Comune di Rende, ha speso una sola parola per appoggiare la nostra iniziativa. Tranne rilanciare ora l’iniziativa in campagna elettorale.

È bene ricordare ai cittadini che molti candidati a sindaco hanno già rivestito ruoli pubblici di primaria importanza in questa città, lasciando in mano alle attuali generazioni problematiche che devono trovare soluzioni immediate.

Loro hanno già avuto la possibilità di cambiare questa città ma hanno fallito. Noi abbiamo tutte le carte in regola per rimediare agli errori del passato con il nostro candidato a Sindaco, consigliere uscente al Comune di Rende, Domenico Miceli.