Cosenza – Prima edizione del “Premio CSAIn e Unindustria Calabria”

Si svolgerà il prossimo venerdì 10 maggio alle ore 18, nella cornice della Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, la prima edizione del “Premio CSAIn e Unindustria Calabria” per l’impegno profuso nel diffondere i valori e la cultura dello sport, inteso anche come momento di socializzazione e di attenzione alla salute delle persone.

A darne notizia sono il presidente degli industriali calabresi Natale Mazzuca ed Amedeo Di Tillo, presiedente Csain Calabria, l’ente che riunisce i Centri sportivi aziendali e industriali per la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.

“Siamo felici che le nostre realtà – dichiarano Natale Mazzuca e Amedeo di Tillo – siano aperte a forme di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni tesi a promuovere la crescita sociale del territorio. Attraverso questa prima edizione del Premio intendiamo focalizzare l’attenzione su questi temi di grande rilevanza che spesso risultano trascurati. Riconoscere il merito di chi si impegna significa motivare le persone a fare bene, a condividerne i risultati, a promuovere esempi positivi di educazione allo sport ed alla salute attraverso diverse discipline sportive, anche in territori decentrati, nei piccoli centri, in contesti difficili”.

A rendere pregnante l’evento del 10 maggio, la partecipazione attiva del presidente CSAIn Luigi Fortuna ed il Presidente Onorario CSAIn Giacomo Crosa che interverranno insieme ai presidenti Mazzuca e Di Tillo. I lavori della manifestazione, moderati dai giornalisti Monica Perri e Gianluca Pasqua faranno registrare la consegna di attestati di benemerenza a numerosi atleti, tecnici, dirigenti, e responsabili di associazioni di promozione dilettantistiche e di promozione sociale provenienti da tutta la Calabria. I “Premi Csain – Unindustria Calabria”, realizzati per l’occasione dal Maestro Pierluigi Morimanno, verranno consegnati ad un rappresentante del mondo sportivo ed a cinque imprenditori, uno per ciascuna provincia, particolarmente impegnati nello sviluppo e nella promozione delle attività sportive e ricreative dei rispettivi territori.

Sinergia foriera di nuove attività, quindi, quella tra l’organizzazione di rappresentanza degli imprenditori calabresi, Unindustria Calabria, e l’ente di promozione sportivo riconosciuto dal Coni, dal Ministero del Lavoro, delle Politiche sociali e dell’Interno, lo CSAIn.