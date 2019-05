Cosenza – Presentazione del progetto “CalabriAvventura”

Condividi

L’associazione culturale no profit Orizzonti Calabro Cosentini Rende CS ha indetto per venerdì 31 Maggio alle ore 17.00 presso il Chiostro San Domenico in piazza Tommaso Campanella a Cosenza, la conferenza stampa di presentazione del progetto “CalabriAvventura”, il primo tourist-docu-reality del Sud Italia che sarà trasmesso da emittenti televisive e radiofoniche, ma anche sui social networks.

Un viaggio nei luoghi più belli e suggestivi della regione del sole per farla conoscere ai calabresi e al resto del mondo, attraverso gli occhi delle donne. Un viaggio fantastico, alla scoperta del lato più autentico della Calabria!

Interverranno:

Rosaria Succurro, assessore al turismo del Comune di Cosenza

Loredana Saturno, presidente dell’associazione Orizzonti Calabro cosentini – no profit, responsabile e ideatrice del progetto di “CalabriAvventura”

Raffaella Bilotta, responsabile comunicazione web

Rossana Chiodo, capo spedizione

Al termine della conferenza stampa, partirà la prima spedizione di “CalabriAvventura”, le ragazze con la troupe a seguito visiteranno il Chiostro San Domenico, il Teatro Rendano e il museo multimediale di piazza Bilotti.