Cosenza – Nuovo incontro di Confluenze con “IncontrArti”

Prosegue nel centro storico di Cosenza la rassegna “IncontrArti – attività aperte alla cultura”, promossa e coordinata dall’Amministrazione Comunale di Cosenza con l’associazione Confluenze per dare voce e visibilità alle attività che animano la parte antica della città bruzia.

Il nuovo evento, che si terrà mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 18.00, presso i locali del Caffè Telesio su Corso Telesio, scorrerà sul tema “La via di Bernardino…un filo tra passato e presente”.

La nuova tappa di IncontrArti sarà introdotta, come di consueto, dai saluti della presidente della Commissione Cultura del Comune di Cosenza, Alessandra De Rosa, e della presidente di Confluenze, Francesca Daniele, cui si aggiungeranno quelli della presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Cosenza, Annalisa Apicella.

A presentare l’iniziativa e moderare gli interventi in programma sarà il giornalista Valerio Caparelli, addetto stampa dell’associazione.

In questo singolare appuntamento,attraverso la voce dei loro protagonisti, saranno raccontate altre storie aziendali presenti nel centro storico di Cosenza: Andrea Chiappetta, per il Caffè Telesio; Emilio Leo, per la storica azienda Lanificio Leo; Demetrio Guzzardi, presidente dell’Universitas Vivariensis, per la casa editrice Progetto 2000.

L’incontro sarà impreziosito dall’esposizione cromatica di quadri che richiamano il tema del centro storico di Cosenza, a cura del Maestro di pittura Geppino Rende, e dagli intermezzi musicali eseguiti dai Maestri Alessandro Posteraro, al flauto traverso, e Sabrina Posteraro, alla chitarra, delle Officine Sinfoniche Telesiane dirette dal Maestro Concita Silvestri.

E come ogni appuntamento che si rispetti, si concluderà l’evento con una degustazione dei dolci artigianali di Nonna Bruna.

Molto soddisfatta per il successo che sta riscuotendo la rassegna IncontrArti la presidente della Commissione Cultura del Comune di Cosenza, Alessandra De Rosa, che ha strutturato questo strategico progetto di rivitalizzazione del centro storico per un rilancio delle attività presenti in questo suggestivo e singolare scorcio della città bruzia.