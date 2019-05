Cosenza, lo ‘Sportello del cittadino’ aumenta i giorni di apertura

Condividi

A un mese dall’avvio dello Sportello del Cittadino, il punto di riferimento legale gratuito per coloro che abbiano necessità di indicazioni in ordine a problematiche giudiziarie o comunque afferenti il campo del diritto, si registrano le prime reazioni di soddisfazione da parte degli utenti, che ne hanno già usufruito, recandosi presso la cittadella del Volontariato di via degli Stadi n. 140, ex scuola Don Milani. E’ lì che ogni martedì e giovedì, dalle 15 alle 16, un avvocato civilista e un penalista ricevono quanti hanno bisogno di informazioni per muoversi tra le maglie della giustizia. Non si tratta di un servizio di consulenza legale, vietata dalla normativa, ma di un’attività di orientamento, lo Sportello è infatti finalizzato ad assistere i cittadini e quanti vi si rivolgano anche da fuori città, e metterli in condizioni di capire quali uffici adire e come muoversi per tutelare i propri diritti o farli valere.