Cosenza – L’artista Tiziana Monaco partecipa al Premio Pandosia

L’artista Tiziana Monaco partecipa al Premio Pandosia, kermesse di arte contemporanea che da oltre 30 anni vive e anima il territorio di Marano Principato, piccolo borgo vicinissimo alla città di Cosenza.

In questa edizione (la 30esima ) 40 sono le opere esposte e sedici gli artisti partecipanti, provenienti da diverse realtà artistiche e culturali. Inoltre in questa edizione si è deciso di restaurare il patrimonio artistico esposto all’interno del Museo di Arte Moderna “Cesare Baccelli” e di creare una sezione dedicata interamente all’artista Baccelli. L’artista Tiziana Monaco sarà presente tra gli artisti selezionati per il premio con due opere: “L’abbraccio” e “L’anima violata ha un’ombra oscura”, entrambi olio su tela.

Il vernissage si è svolto l’11 maggio 2019 presso il Centro Baccelli di Marano Principato alle ore 18.30. Le opere saranno visionabili fino al 25 maggio 2019 presso il Centro Baccelli di Marano Principato.