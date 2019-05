Cosenza, l’amministrazione comunale dedicherà murales all’artista Mario Gualtieri

Condividi

Un murales da realizzarsi nella ‘sua’ Casali, il quartiere dove ha vissuto, dove ha dato e ricevuto sempre uno straordinario affetto. È l’omaggio che l’Amministrazione comunale offre alla memoria di Mario Gualtieri, l’artista, cosentino doc, scomparso un anno fa.

Lo ha annunciato, a nome del sindaco Occhiuto, la presidente della Commissione cultura Alessandra De Rosa durante la presentazione di ‘Ciao Mario’, la serata dedicata all’artista cosentino, che si terrà al Teatro “Alfonso Rendano” mercoledì 15 maggio (ore 20.30). “Mario Gualtieri è il personaggio per eccellenza del centro storico – ha detto – e nessuno meglio di lui ha saputo intercettare il sentimento dei cosentini. Il nostro compito di amministratori è farlo conoscere alle nuove generazioni perché possano attingere al grande patrimonio di cosentinità che ha rappresentato”. Emozionatissimo Maximiliano Gualtieri, figlio dell’artista, che con la sorella Nadia, ha fortemente voluto l’evento al Rendano in ricordo del padre. Perché Mario Gualtieri si è speso tanto per la sua città, perché ne è stato ambasciatore nel mondo, testimoniando anche quei valori di amicizia e solidarietà in lui fortemente radicati. Non sarà dunque soltanto l’artista ma anche l’uomo Mario Gualtieri ad essere ricordato sul palcoscenico del teatro di tradizione cosentino e, non soltanto attraverso le sue canzoni, alcune delle quali sono diventate dei veri e propri inni, ma anche attraverso il racconto di storie e aneddoti che ne restituiranno un ritratto completo.