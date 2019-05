Cosenza – Evento promosso dall’Ordine degli Ingegneri

Condividi

“Una storia da condividere, una identità da valorizzare” è il tema dell’evento in programma mercoledì 15 maggio alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Domenico di Cosenza.

Un’iniziativa promossa dal Consiglio che attraverso il Presidente, ing. Nello Gallo, presenterà la nuova identità visiva dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, pensata per rafforzare la figura dell’ingegnere in società in continuo mutamento.

All’iniziativa sarà presente il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, appositamente a Cosenza per l’occasione anche nella veste di coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche.