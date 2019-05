Cosenza – Domani Tour di Nencini in Calabria

Condividi

Domani, giovedì 23 Maggio, il Presidente del Consiglio Nazionale del PSI, Riccardo Nencini sarà impegnato in un tour elettorale in Calabria in vista delle elezioni europee del 26 maggio e di alcuni comuni interessati al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Alle ore 19.00 Nencini incontrerà gli elettori a Rende, presso l’Hotel President (ex motel Agip), in una manifestazione elettorale con il candidato a Sindaco del Psi, Francesco Tenuta. Presenti, oltre ai candidati socialisti, Franz Caruso, segretario provinciale di Cosenza e Gigi Incarnato, Segretario regionale della Calabria.

Alle ore 21,30 Nencini farà tappa a Caloveto(Cs), presso l’Agriturismo il Castagno, a sostegno del candidato a Sindaco socialista, Scipione Roma e per incontrare i candidati della lista del Psi al consiglio comunale. Con Nencini ci saranno, oltre a Roma, Mattia Caruso, segretario regionale dei giovani socialisti calabresi e Gigi Incarnato.