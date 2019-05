Cosenza – Domani presentazione della quinta edizione di “Tremenda day”

Condividi

Sarà presentata domani, giovedì 23 maggio, alla ore 11,30, nel salone di rappresentanza del Comune di Cosenza la quinta edizione del “TREMENDA DAY”, il più importante evento nazionale, organizzato dalla Fondazione Exodus, sede di Cosenza, in partenariato con l’Amministrazione comunale.

L’evento, riservato a “chi ha una tremenda voglia di vivere”, è in programma sabato 25 maggio, dalle 16,30 in poi, ed interesserà l’isola pedonale di Corso Mazzini e, più in particolare, via Arabia, Piazza XI Settembre, Piazza Kennedy e Piazza Bilotti (Cosenza è l’unica città calabrese ad essere stata scelta per ospitare la manifestazione).

Alla conferenza stampa di domani parteciperanno la responsabile del Centro Exodus di Cosenza ed organizzatrice del “Tremenda Day”, Deborah Granata, l’Assessore alla Comunicazione e al turismo del Comune di Cosenza Rosaria Succurro, Sante Blasi , Vice Presidente dell’ENSI (Ente nazionale sportivo italiano), Eugenio Guarascio, Presidente del Cosenza Calcio, Gaetano Cairo, Presidente della Commissione consiliare sport del Comune di Cosenza, il cardiochirurgo Marco Valente, nella sua veste di musicista della Road House band, apprezzata formazione, composta quasi interamente da professionisti appassionati di musica, e la pittrice Giuliana Franco, coordinatrice del settore Arte di “Tremenda Day”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrato il programma della manifestazione che anche quest’anno si preannuncia all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Le piazze cosentine coinvolte da “Tremenda Day” saranno animate dalle ormai famose “Quattro Ruote” educative del pensiero di Don Mazzi che presenzierà all’evento di sabato 25 maggio: Sport, Musica, Volontariato e Arte/Teatro. Nella manifestazione saranno coinvolte associazioni di volontariato, enti di promozione e le Federazioni sportive del territorio.