Cosenza – Convegno “Migrazioni”, confronto a più voci

Il Workshop “Migrazioni” (13-14-15-16 maggio 2019) è un confronto a più voci aperto a tutti sul tema dei fenomeni migratori, organizzato dal Centro di Women’s Studies “Milly Villa” e promosso da: Università della Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza; Dipartimento di Culture, Educazione e Società; Corso di Laurea Magistrale in Scienze per lo sviluppo e la cooperazione; Dottorato Internazionale di Studi Umanistici; Dottorato Politica, Cultura e Sviluppo; Laboratorio Occhialì

Il workshop inizierà lunedì 13 maggio, ore 15.00 (University Club), e si articolerà nei giorni seguenti in un percorso seminariale suddiviso in sette sezioni tematiche, che rispondono a diversi itinerari interdisciplinari.

Riflettere a più voci sulle migrazioni, e dedicare spazi e tempi adeguati alla discussione è una sfida che ci sembra quanto mai importante affrontare; soprattutto all’Università della Calabria, che rappresenta uno spazio di confronto ideale per la costante attenzione nei riguardi del fenomeno migratorio, evidenziata dalla ricchezza di ricerche sul tema e dalla promozione di esperienze di formazione e ricerca scientifica in chiave interdisciplinare.