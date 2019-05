Cosenza – Conclusa IV edizione di “Bibbliattivi” a San Giovanni in Fiore

Condividi

Si è conclusa ieri la IV edizione di “Bibbliattivi – Olimpiadi del libro 2019”, che ha visto impegnati oltre 600 alunni degli Istituti Comprensivi di San Giovanni in Fiore “ D. Alighieri”, “F.lli Bandiera” e “ G. da Fiore” .

Il progetto di promozione della lettura promosso ed organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura, guidato da Milena Lopez, in collaborazione con la casa editrice “Coccolebooks”, si è sviluppato nel corso dell’intero anno scolastico con la lettura di alcuni testi per ragazzi di Dino Ticli, Anselmo Roveda e Daniela Valente, sulla base dei quali gli alunni hanno prodotto dei lavori: fumetti, poesie, video, rappresentazioni teatrali ecc. Questi lavori sono stati, poi, presentati agli autori e ad una giuria appositamente costituita, nell’ambito di un concorso di idee i cui vincitori hanno ricevuto una fornitura di nuovi libri che andrà ad arricchire il patrimonio librario dei rispettivi istituti scolastici. Sono state 5 le giornate che hanno interessato il concorso di idee: la prima si è svolta il due maggio scorso ed ha avuto ospite Dino Ticli, sono seguite quelle del 13 e 14 maggio con la partecipazione di Anselmo Roveda ed, infine, ieri e oggi con la presenza di Daniela Valente. Nelle cinque giornate, tutti gli alunni che hanno partecipato al progetto, hanno mostrato competenza e abilità nel presentare i lavori svolti, frutto anche dell’impegno costante e per nulla scontato dei propri insegnanti, ma anche nel confronto con gli autori. Dino Ticli, Anselmo Roveda e Daniela Valente, personalità di prestigio nel panorama letterario per ragazzi, hanno mostrato apprezzamento per l’attività svolta e si sono detti entusiasti dell’esperienza sangiovannese. “ E’ stata una iniziativa bella e avvincente sotto ogni punto di vista – ha affermato l’assessore Milena Lopez, anch’essa soddisfatta della buona riuscita del progetto – I ragazzi sono stati meravigliosi nei lavori proposti. Tra di essi hanno rappresentato una vera e propria rivelazione i bambini di prima elementare, che noi non volevamo far partecipare ritenendoli ancora troppo piccoli per affrontare un’attività così impegnativa. Ed, invece, ci hanno letteralmente stupiti, dimostrandosi veramente abili ed ingegnosi”.

“Con il progetto “Bibbliattivi”, giunto ormai alla sua IV edizione e che quest’anno è stato ampliato con il concorso di idee – ha proseguito la Lopez – proseguiamo il nostro impegno nel promuovere la cultura del libro, ritenendo la lettura fondamentale per la crescita culturale dei nostri giovani che vogliamo diventino uomini consapevoli e liberi. In questo percorso continueremo, come Amministrazione Comunale, ad impegnarci anche in futuro”.

“Per quanto è stato fatto fino ad oggi – ha concluso l’assessore Lopez – e per il successo dell’iniziativa ringrazio la casa editrice “Coccolebooks”, che ci ha proposto il progetto, e la dirigenza ed il corpo docente degli Istituti Comprensivi“ D. Alighieri”, “F.lli Bandiera” e “ G. da Fiore”, che hanno accolto il progetto con entusiasmo. Un plauso, infine, agli alunni che sono stati meravigliosi nelle loro performance, con l’augurio che possano continuare a leggere abitualmente e intenzionalmente”.