Cosenza – Campana fra i comuni vincitori del bando Wifi4EU

L’azione di ammodernamento e di riqualificazione del comune prosegue senza sosta, così come prosegue spedito il lavoro fra amministrazione ed uffici comunali per intercettare bandi e finanziamenti utili a fare di Campana un comune sempre più vivibile, sostenibile, interconnesso.

L’ultimo bando in ordine di tempo è il prestigioso bando Europeo Wifi4EU, nato per implementare i sistemi wifi dei comuni attraverso la creazione di punti di accesso in diverse zone del territorio comunale. L’importo di 15mila euro sarà utilizzato per creare un sistema di connessione che possa coprire piazza Italia, piazza Europa e piazza Cundari.

“Lavoriamo instancabilmente per Campana e per migliorare la vita dei suoi cittadini – ha commentato il sindaco Agostino Chiarello – e la mole di finanziamenti che stiamo intercettando serve a consolidare il nostro progetto di crescita. Siamo orgogliosi di rientrare fra i 3500 comuni di tutta Europa, di cui solo 510 italiani, vincitori del bando, un riconoscimento ulteriore della bontà della nostra azione amministrativa. Stiamo costruendo una Campana più attrattiva, più funzionale e più attenta alle esigenze dei cittadini”.