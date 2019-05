Cosenza – Approvato Progetto di Completamento della Benna Dragante

Condividi

Su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cassano All’Ionio, la Commissione Straordinaria, ha discusso e approvato, con i poteri della giunta municipale, il Progetto di Completamento della Benna Dragante che dovrà essere impiegata per liberare il Canale Stombi dall’insabbiamento che periodicamente interdice la navigabilità ai natanti da e per il Centro Nautico dei Laghi di Sibari, pregiatissimo insediamento, fiore all’occhiello del turismo da diporto che negli ultimi anni attende di essere rilanciato per ritornare agli originali splendori.

Nel deliberato, si evidenzia che il Comune di Cassano All’Ionio, nel corso dell’anno 2017, ha provveduto ad acquistare una Draga aspirante per eliminare l’insabbiamento periodico del Canale degli Stombi e garantirne la navigabilità, con il contributo straordinario di € 130.000,00, nell’anno 2016, da parte della Regione Calabria e che dall’espletamento della gara è risultata un’economia pari ad € 54.000,00. Poiché la Regione Calabria, Dipartimento 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, Settore 5 Lavori Pubblici – Unità Operativa 5.4_ Programmazione ed attuazione interventi di social housing, ha comunicato formalmente all’ente locale jonico, la disponibilità di riassegnare le economie di gara di € 54.000,00 ad integrazione del contributo ulteriore di 120.000,00 Euro, per l’esercizio finanziario 2018/2020, al fine di potenziare le attrezzature a servizio della Benna Dragante già acquistata, per un totale quindi di € 174.000,00, è stato redatto da parte del Responsabile del Settore LL.PP. Ingegnere Domenico Calabrò, nominato anche Responsabile Unico del Procedimento, il progetto dell’importo complessivo di € 174.000,00, che la Commissione Straordinaria ha deliberato, rendendo l’atto, che è stato trasmesso ai responsabili dei settori Lavori Pubblici, Finanziario e Appalti e Contratti per il seguito d’ufficio, immediatamente esecutivo. Alle porte della prossima estate tale adempimento lascia ben sperare relativamente al ripristino della navigabilità del Canale Stombi, arteria viaria fluviale che consentirà il traffico dei natanti da e per i Laghi di Sibari.