Cosenza- Al cinema Citrigno il documentario “Gigi”

Condividi

Mercoledì 21 maggio (ore 20), in anteprima nazionale, verrà proiettato al Cinema Citrigno di Cosenza, il documentario dal titolo Gigi, dedicato all’indimenticato campione e bandiera del Cosenza Calcio: Gigi Marulla.

Prodotto dalla Rooster Produzioni, con il sostegno del Comune di Cosenza e il patrocinio dalla Calabria Film Commission. Figli, ex compagni, tifosi e amici racconteranno la storia, non solo sportiva, ma anche umana di un campione dentro e fuori dal campo che ha scritto pagine indimenticabili della storia del Cosenza Calcio.

Il documentario sarà presentato dalla giornalista sportiva Patrizia De Napoli con l’attore comico cosentino Roberto Giacomantonio, che rappresenterà La Terra di Piero, l’organizzazione no-profit che opera da anni nel territorio cosentino e anche in Africa, cui l’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Prima della proiezione, sul palco del Cinema Citrigno si avvicenderanno vecchie glorie del Cosenza calcio, ex compagni di squadra di Gigi Marulla. Da Ugo Napolitano a Gigi De Rosa, da Ciccio Marino a Salvatore Miceli. E poi: Giovanni Paschetta, Mario La Canna e Tommaso Napoli. Spazio anche per i due ex Presidenti della squadra che hanno avuto come capitano di tante partite Marulla: Antonio Serra e Paolo Fabiano Pagliuso.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Cinema Citrigno, Calabria Film Commission, Brutia Disinfestazioni, MK Records, Megapixel, Anac – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Siss – Società Italiana Storia dello Sport e Archivio Tucci-Pescatore.