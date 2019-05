Corigliano Rossano – Parte assistenza domiciliare a pensionati pubblici

Condividi

Sociale, assistenza domiciliare a pensionati pubblici o loro familiari non autosufficienti o anziani.

È finalizzato a questo il progetto HOME CARE PREMIUM 2019 promosso dall’INPS ed al quale ha aderito CORIGLIANO ROSSANO, capofila degli ambiti territoriali sociali.

È quanto ha deliberato il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO.

Attraverso un avviso pubblico sarà costituito un elenco degli operatori economici qualificati per l’erogazione delle prestazioni.

Dai servizi domiciliari che saranno resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali a quelli resi a carattere extra domiciliare, dal sollievo al trasferimento assistito, dal pasto al supporto, dai percorsi di integrazione scolastica alle prestazioni per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale, dall’assistenza ai minori affetti da autismo al sostegno delle attività sportive rivolte ai diversamente abili, fino ai servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento.

Sono, queste, le attività incluse nel progetto che prenderà il via il 1° LUGLIO e andrà avanti fino al 30 GIUGNO 2022.