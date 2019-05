Corigliano Rossano – Maggio Ue, emozioni viennesi al castello ducale

Condividi

MAGGIO EUROPEO, le note di Strauss col concerto dei VIENER WALTZ ENSEMBLE nel Salone degli Specchi. Le coreografie in costumi d’epoca curate dalla NEW OLIMPICA DANCE.

L’orchestra dal vivo. Il walzer viennese danzato dame e cavalieri nel Piazzale delle Armi. Una suggestiva ed elegante atmosfera mitteleuropea ha incorniciato la terza tappa dedicata a VIENNA, ospitata dal Castello Ducale nel Centro Storico di CORIGLIANO.

Ad esprimere soddisfazione per questo ulteriore successo di partecipazione e per la qualità della proposta è l’Ufficio comunale Europa informando che VENERDÌ 24 il viaggio nell’Europa continuerà con PLOVDIV – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA insieme a MATERA, ospitato a PALAZZO SAN BERNARDINO, nel Centro Storico di ROSSANO.

Dall’esposizione fotografica dedicata alla Città di MOZART grazie al supporto del RATHAUS DI VIENNA all’istallazione VIENNA IN 3D di Nikolina Marjanovic SCALISE; dal concerto dei PLAMYA all’aperitivo a base di gulash, panini con wurstel viennesi serviti insieme alle tipiche polpette di melanzana e caciocavallo silano alla piastra aromatizzato alla paprika. Sono stati diversi i momenti di arte, musica, spettacolo ed enogastronomia che anche hanno fatto vivere atmosfera ed emozioni della Capitale austriaca.