Corigliano Rossano – Maggio europeo a suon di cornamusa

Condividi

60 giovani aspiranti Sherlock HOLMES per la risoluzione del caso UNO STUDIO IN ROSSO di Arthur Conan DOYLE, oggetto del laboratorio di lettura. – La storia, le peculiarità e le sonorità dello strumento identitario della cornamusa, sorella della nostra zampogna, raccontate e trasformate in musica da Mr Steven GRANGER.

I particolari architettonici di strade, palazzi ed edifici raccontati nelle foto-cartoline ricercate e raccolte nella mostra curata dagli studenti dell’artistico SAN NILO. – FISH and SHIPS in abbinamento a PIP e PATAT, fusion di sapori, gusti e piatti della tradizione. – Sono, questi, i parallelismi, le suggestioni e le atmosfere che hanno scandito l’esordio della prima tappa del MAGGIO EUROPEO che, nonostante il maltempo ha richiamato a PALAZZO SAN BERNARDINO, nel centro storico di ROSSANO, numerosi partecipanti, curiosi di fare il proprio viaggio di conoscenza nella SCOZIA. – VENERDÌ 10 si va in DANIMARCA, tocca a COPENGHEN.

È quanto fa sapere l’Ufficio Europa per ringraziare la CROCE ROSSA ed i volontari dell’associazione nazionale VIGILI DEL FUOCO per l’assist che hanno prestato e che continueranno a prestare per tutti e cinque gli appuntamenti, a sostegno delle disposizioni sulla sicurezza contenute nel piano redatto da Pino Mario PALUMBO e degli addetti chiamati a monitorare flusso e deflusso.

Maltempo/Il concerto degli Emian PAGAN FOLK annullato per pioggia, sarà recuperato in data da destinarsi.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 10 – Scocca alle 19 l’ora del DANISH HAPPY HOUR, l’apericena a base di piatti tipici danesi. Nella SALA GRIGIA, insieme alla mostra d’arte A SPASSO PER L’EUROPA degli studenti del SAN NILO sarà allestita l’esposizione VIAGGIO IN SCOZIA a cura dell’associazione WEE SCOTTISH ARTS GROUP. – Per l’occasione la biblioteca comunale, con sede a PALAZZO SAN BERNARDINO, rimarrà aperta eccezionalmente dalle ORE 19 alle ORE 23 per consentire la lettura dei classici di Hans Christian ANDERSEN. – Alle ORE 19,30 gli studenti del corso di pasticceria di IMFORMA offriranno in degustazione la merenda danese per i bambini. – ONCE UPON A TIME. Il C’era una volta è dedicato al mondo di ANDERSEN. Dalle ORE 20, attraverso la voce di personaggi animati, diretti dal critico Giovanni TORCHIARO, prenderanno vita alcune delle fiabe più famose dello scrittore danese, come la SIRENETTA o FROZEN. Proprio di quest’ultima, dalle ORE 21 nella SALA EUROPA, si potrà seguire la proiezione del film animato ispirato a LA REGINA DELLA NEVE, opera di ANDERSEN. – i bambini sono invitati a vestire i costumi dei personaggi di ANDERSON. – Dalle ORE 22 il Chiostro ospiterà il Concerto dei GOPS – GAME OVER PRESS START, band calabrese che propone come repertorio le sigle dei cartoni animati. In questo caso di quelle ispirate dai classici di ANDERSEN.- BEVERAGE & DJ SET, dalle ORE 24 con Fabio RENZO, Valentina REALE e ALL THE VOICE.

Le prossime tappe. COPENAGHEN il 10 MAGGIO, VIENNA il 17 MAGGIO, PLOVDIV il 24 MAGGIO, NAPOLI il 31 MAGGIO.