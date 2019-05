Corigliano Rossano – Maggio Europeo a suon di cornamusa

Condividi

Sessanta giovani aspiranti Sherlock HOLMES per la risoluzione del caso UNO STUDIO IN ROSSO di Arthur Conan DOYLE, oggetto del laboratorio di lettura.

La storia, le peculiarità e le sonorità dello strumento identitario della cornamusa, sorella della nostra zampogna, raccontate e trasformate in musica da Mr Steven GRANGER. I particolari architettonici di strade, palazzi ed edifici raccontati nelle foto-cartoline ricercate e raccolte nella mostra curata dagli studenti dell’artistico SAN NILO. FISH and SHIPS in abbinamento a PIP e PATAT, fusion di sapori, gusti e piatti della tradizione.

Sono, questi, i parallelismi, le suggestioni e le atmosfere che hanno scandito l’esordio della prima tappa del MAGGIOEUROPEO e che saranno i protagonisti del video realizzato ad hoc da Informazione & Comunicazione.

Il video sarà trasmesso a partire da questa sera, MERCOLEDÌ 8, nella seconda parte della trasmissione televisiva TALKING.

La puntata andrà in onda su EsperiaTv (ore 22,10 – in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/) e nei giorni a seguire su Telelibera Cassano e su Teletebe.

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE.

Talking potrà essere seguito su ESPERIATV, al canale 18 del digitale terrestre, in seconda serata OGNI MERCOLEDÌ alle ORE 22.10 ed in replica TUTTI I GIOVEDÌ alle ORE 10.30, VENERDÌ 16.30 e DOMENICA 19.

Su TELELIBERA CASSANO al canale 92 la trasmissione andrà in onda OGNI VENERDÌ alle ORE 20.30 e SABATO alle ORE 15.30.

Su TELETEBE ai canali 115-293 (Calabria), 697 (Campania e Basilicata) OGNI GIOVEDÌ alle ORE 21.15 e TUTTI I VENERDÌ alle ORE 14.45