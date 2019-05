Corigliano Rossano – La Fidelitas realizza i parcheggi per i disabili

Condividi

L’associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato denominata Fidelitas e presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosi soci, ha compiuto un altro gesto positivo verso il territorio e la sua gente.

Nel comune di Corigliano Rossano, area urbana ex Corigliano scalo, l’associazione Fidelitas ha realizzato presso la parrocchia Santi Nicola e Leone le postazioni dei parcheggi per i disabili al fine di garantire a quest’ultimi di recarsi agevolmente verso la chiesa.

L’avvocato Giuseppe Vena, che ha ricevuto molti complimenti dalla cittadinanza, ha dichiarato di ritenersi soddisfatto per ciò che ha anche questa volta ha realizzato la Fidelitas, verso coloro i quali sono diversamente abili.

L’associazione Fidelitas, ha concluso l’avvocato Giuseppe Vena , nei mesi a seguire, compirà altre opere positive in favore dei portatori di handicap al fine di ridurre le barriere architettoniche.