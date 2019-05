Corigliano Rossano – La Fidelitas dona una fotocopiatore all’asilo di Schiavonea

Condividi

La Fidelitas, associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato, presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosissimi soci, ha compiuto un altro importante gesto di solidarietà in favore della collettività.

Una delegazione di soci della Fidelitas si è recata presso la frazione Schiavonea del comune di Corigliano Rossano ed ha donato all’asilo scolastico, gestito dalle suore, un fotocopiatore professionale.

La Fidelitas – ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena – investirà , nei prossimi mesi, molto, in vari progetti sociali per far divulgare la cultura, dicendo che “noi cittadini abbiamo l’obbligo di aiutare gli istituti scolastici al fine di promuovere la crescita dei bambini del territorio, ossia la futura classe dirigenziale del domani”.

Le mamme degli alunni hanno apprezzato notevolmente il regalo della Fidelitas ed hanno ringraziato tutti i soci della Fidelitas.