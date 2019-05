Corigliano Rossano – Elezioni, apertura straordinaria anagrafe

Condividi

Per le Amministrative del 26 Maggio, oggi apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe, dalle ore 14 alle ore 20, allo Scalo sia del territorio di Corigliano che di Rossano.

Gli uffici rimarranno aperti anche di mattina dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30.

QUANDO E DOVE RITIRARE LA PROPRIA TESSERA ELETTORALE. – Se residenti nell’area territoriale di CORIGLIANO sarà possibile recarsi nella sede dell’anagrafe del CENTRO STORICO sita in PIAZZA DEL POPOLO, nella delegazione municipale dello SCALO in VIA PROVINCIALE, Palazzo ZAGARA, a SCHIAVONEA nel Quadrato COMAPAGNA ed a CANTINELLA in Piazza MADONNA DI FATIMA.

Se residenti nel territorio di ROSSANO le schede si potranno ritirare nel CENTRO STORICO in via SAN NILO e allo SCALO in via LUCA DE ROSIS.

Gli uffici comunali rispetteranno i seguenti orari: Da LUNEDÌ 20 a VENERDÌ 24 dalle ORE 15 alle ORE 18.30. SABATO 25 e DOMENICA 26 MAGGIO dalle ORE 8.30 alle ORE 22.

Per ritirare la scheda dei familiari è necessario scaricare il modulo dal sito internet comune.corigliano-rossano.cs.it, presentarsi con il proprio documento d’identità, il documento di riconoscimento o la fotocopia degli interessati e la delega sottoscritta dall’interessato.