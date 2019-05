Corigliano-Rossano (Cs), domani cambia viabilità per comizio elettorale

Condividi

CORIGLIANO/Amministrative 2019, modifiche alla viabilità per domani, GIOVEDÌ 23 MAGGIO. In Piazza Vittorio EMANUELE dalle ORE 17, alle ORE 21,30 è fatto divieto di sosta per consentire lo svolgimento del comizio elettorale del candidato Sindaco Gino PROMENZIO. – IN RICORDO DI TE, VENERDÌ 24 cambia la viabilità per l’evento in memoria di Fabiana LUZZI che sarà ospitato al Castello Ducale, nel centro storico.

È quanto contenuto nelle due ordinanze della Polizia Municipale firmate ieri (21 maggio). In Piazza Vittorio EMANUELE per il seminario di sensibilizzazione contro la violenza di genere sarà istituito il divieto di sosta; su via Francesco COMPAGNA, sarà vietato sostare e transitare. Entrambe le limitazioni alla viabilità saranno attivate dalle ORE 9 alle ORE 18.